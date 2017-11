El por qué de las acciones no mixtas. Marcha nocturna 24N

Ante la polémica surgida a raíz de comunicar que la Marcha Nocturna del próximo 24 de noviembre es no mixta, es decir, sólo puede acudir mujeres y personas trans, la organización del acto quiere plasmar en este texto las razones que nos llevan a secundar una acción de estas características, con el fin de generar un debate enriquecedor que nos anime a reflexionar.

Son diversos los argumentos que sostienen una reivindicación no mixta; en un primer lugar, este tipo de acciones surge de la necesidad de empoderamiento y de auto-organización de los grupos que comparten el mismo eje de opresión por parte del patriarcado (mujeres y personas con géneros no binarios). Juntarnos entre nosotras y construir acciones que cuestionen el orden establecido nos sirve para perder el miedo a que “solas” no podemos hacer nada, nos ayuda a coger las riendas de nuestros proyectos políticos y personales; nos empuja a participar activamente subvirtiendo el estereotipo de pasividad construido entorno a la feminidad; nos permite compartir frustraciones, a construir nuestro propio relato de opresión y lucha, a aprender unas de otras enfrentándonos colectivamente a todo aquello que no nos deja ser libres.

Y es que la marcha solo es un momento más dentro de todo el proceso de emancipación que se está desarrollando, ya que son muchas las asambleas y trabajos compartidos que se articulan para llevar a cabo la primera marcha nocturna en Burgos contra las violencias machistas. Poner la mirada en todo el camino realizado nos permite contextualizar esta acción dentro de un marco más amplio, donde se trabaja desde la horizontalidad, sin jerarquías institucionales y sin jerarquías patriarcales que el sistema ha otorgado a los hombres. Con esto, no pretendemos hacer culpables a los hombres, pero sí les interpelamos a que sean conscientes de los privilegios que les da la socialización diferenciada. Todas y todos hemos interiorizado una educación sexista donde a los hombres se les encamina al liderazgo, a la autoridad y al protagonismo, frente a los valores de obediencia y docilidad que se espera en las mujeres. El machismo impregna muchas creencias, conductas, comportamientos e imaginarios simbólicos; luchar contra esta colonización de las mentes no es asuntos sencillo y por ello, consideramos vital que seamos nosotras quienes abanderemos esta lucha; los hombres pueden combatir las opresiones del patriarcado, que a ellos también les afecta aunque no en la misma medida, pero en una posición de aliados, respetando nuestra voz, empatizando con nuestras decisiones y experiencias. No se pretende silenciar a los hombres, todo lo contrario, tienen mucho que decir y que deconstruir en la lucha contra el machismo; así que les animamos fervorosamente a que construyan espacios exclusivos de hombres donde cuestionen sus roles para así romper con las cadenas que les ata a una masculinidad represora y violenta. Las palabras de Kelley Temple, una activista feminista de Reino Unido, nos arroja una reflexión muy interesante: “los hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé un espacio en el feminismo. Necesitan coger el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista”.

Igualmente, estas acciones de lucha no mixtas no son contrapuestas con las luchas interseccionales donde todxs nos encontramos unidxs para combatir las múltiples formas de discriminación que operan en esta sociedad enferma. Por ello, mujeres, personas trans y hombres, nos seguiremos encontrando y combatiremos de mil maneras posibles este sistema; reivindicamos, por tanto, que cuando un grupo oprimido exprese su deseo y necesidad de organizarse al margen del resto, se respete, se entienda el por qué – lo cual implica revisarse los privilegios que cada unx tiene en base a otras identidades- y se apoye en la manera que explique dicho grupo (este último párrafo se puede extrapolar a otras opresiones como el racismo, el capacitismo, la homofobia, etc.)

Además, como ya hemos apuntado en el texto que acompaña a la marcha nocturna, los hombres que realmente se mueven por el feminismo y quieren combatir el patriarcado, tienen la manifestación del 25 para mostrar su rechazo a las violencias machistas.

Por otro lado, otro de los motivos que nos lleva a realizar esta marcha, es que queremos ocupar un espacio históricamente negado a nosotras/es, la calle; en concreto, la noche se vive aún como un momento claramente peligroso hacia nuestros cuerpos e integridades y por eso, nos queremos visibilizar en aquellos lugares que aún no son seguros para nosotras; y lo queremos hacer juntas, plantado cara a todos los miedos que nos han inculcado desde tiempos inmeroriales para mostrar que no vamos a aguantar más los acosos callejeros, las violaciones y piropos que se vierten hacia nosotras. Son espacios a reivindicar simplemente porque queremos ser libres, queremos movernos sin miedos ni restricciones; queremos destruir ese territorio hostil que son las calles por la noche y convertirlo en una espacio donde las violencias machistas no tengan cabida.

Habría mucho más que añadir y completar en este breve comunicado, por ello animamos a todas aquellas personas que aún tengan dudas a revisar bibliografía feminista, a documentarse del por qué de estas iniciativas y a seguir reflexionando, en vez de oponerse a estos actos sin una revisión previa de los postulados ideológicos que las sustentas.