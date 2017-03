Crónica del 5º día de los juicios sobre el Bulevar.

El viernes, 10 de Marzo, se continuó con los juicios a las personas encausadas por el conflicto del Bulevar de Gamonal. La vista oral en esta ocasión fue más rápida que en los días anteriores, comenzó sobre las 9:30h y terminó alrededor de las 11:45h.

Se tomó declaración a un total de seis agentes de la policía nacional de Burgos, que operaron desde la comisaría durante los hechos del 10 de Enero del 2014, y a siete testigos de la defensa.

Cuatro de los agentes que declararon, fueron los encargados de revisar las grabaciones audiovisuales de aquel día. El que examinó los visionados de las cámaras de videovigilancia de las sucursales bancarias no recuerda el vídeo de Bankia, por el que fue preguntado. El resto de los agentes, tres, manifestaron todos ellos que estas grabaciones eran de buena calidad y ninguno reconoce a los encausados en esos vídeos.

Pero la vista oral comenzó con la declaración del agente de policía 82325, que hacía las funciones de secretario en los atestados de las detenciones desde comisaría. Él trascribía literalmente lo que decían los policías al llegar, junto con el Inspector, que era el encargado de instruir estas diligencias. Tras varias preguntas sobre estos atestados, se evidenció que había policías declarando a la misma hora, en otras actas aparece que la hora de la declaración es anterior a la hora de la detención. Se le pregunto por estos y otros errores, a lo que respondió que esa firma no es la suya, tampoco sabe si es la del inspector. Concluyó diciendo que no sabe de quien es esa firma y que esos atestados no los realizó él, ¿entonces quién?.

El segundo policía al que se tomó testimonio fue el agente 14081, Inspector jefe de la brigada de información de Burgos. Sus funciones aquel día fueron coordinarse con los agentes a su cargo, los que iban de paisano a través del móvil, e instruir los atestados de las detenciones junto al secretario. En estas diligencias afirma que se han de reflejar los hechos acometidos por las personas detenidas. Se le pregunta por las horas de las detenciones, ya que en algún acta no aparecen, alega que había mucho trabajo, era todo muy caótico, y por eso pudo pasárseles por alto. El momento en que se creó mayor confusión fue al preguntarle por la lectura de los derechos a los detenidos, a alguno no se les leyeron hasta pasadas 21h, a lo que contestó que debe tratarse de un error en la transcripción de la hora, después que no sabe, al final afirma que ese atestado no lo firmó él, no es su firma.

En las declaraciones de ambos agentes se percibieron muchos errores, todo eran suposiciones de los policías. Parece ser que como ellos tienen impunidad pueden hacer lo que quieran y cometer las injusticias que deseen.

La mañana del viernes concluyó con las declaraciones de los siete testigos de la defensa. Aseguraron que a la hora de las detenciones estaba todo tranquilo, no había barricadas, ni personas tirando ningún objeto, como se volvió a ver en el vídeo de TVE. Varios afirmaron estas con alguno de los encausados hasta las 00:00h de la noche, y los disturbios se realizaron a las 21.30h. Otro declaró que la gente estaba tranquila, que los nerviosos y agresivos eran los policías, que amenazaban e insultaban diciéndoles “Hijos de puta, venir aquí”. De nuevo mencionaron que les acorralaron, saliendo una patrulla por cada una de las calles, deteniendo sin miramiento, aunque eso si sólo a los mas jóvenes.

Este juicio esta lleno de incoherencias, esperamos que se tengan en cuenta. Estamos viendo como las leyes solo protegen a los caciques y corruptos, están hechas por y para ellos. Para proteger a quien ejerce opresión y siembra de miserias nuestras vidas; y no a un barrio que lucha por un futuro mejor para todas las que ahí vivimos.

El día 13 se retoman los juicios, la Asamblea de Gamonal continuará con las muestras de apoyo y solidaridad todos los días desde las 11h. No nos olvidemos que esto no ha terminado.

¡Que viva la lucha de la clase obrera!