17 de mayo, día contra la LGTBfobia

Hoy, 17 de mayo, se celebra el día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales confeccionada por la OMS, hecho que sucedió el 17 de mayo de 1990.

Varios colectivos de la ciudad, más personas autónomas feministas que están en contra de la Lgtbfobia, han organizado una concentración esta tarde a las 20h. en la Plaza del Cid.

Las organizaciones LGBT del mundo eligieron “Solidaridad y Alianzas” como temática global 2018. Reproducimos un pequeño extracto del comunicado de este año:

Cada año, la comunidad internacional de minorías sexuales y de género identifica un tema de enfoque específico para las celebraciones alrededor del 17 de mayo.

Este año, la propuesta es enfocar la atención en SOLIDARIDAD y ALIANZAS

Poner el foco del Día en Solidaridad y Alianzas puede crear una oportunidad valiosa para que todxs nosotrxs podamos acercarnos a nuestros aliadxs/socixs actuales para reforzar nuestro vínculo, acercarnos a nuevxs aliadxs/socixs para crear conciencia sobre nuestras similitudes y participar en acciones colectivas alrededor del Día.

Este enfoque también debería recordarnos de la necesidad de solidaridad dentro de las comunidades de minorías sexuales y de género, ya que los derechos de un grupo específico no se pueden asegurar sólidamente si no se cuestionan los derechos de otros grupos.

El enfoque en las alianzas también debería resaltar la necesidad de que las minorías sexuales y de género sean aliadas de otros grupos vulnerables (por ejemplo, migrantes, personas que viven en la pobreza, niñxs vulnerables, etc.)