A propósito de la prensa

¿Os acordáis? Muchos estuvisteis en aquella charla.

Un buen día Escolar, ese burgalés ausente, pasó por Burgos, vino a Gamonal, a la Casa de la Cultura lo petó y nos asombró a todos con su “periodismo independiente”.

Y es normal, es una eminencia, gran periodista, pensador, tertuliano, fundador de periódicos, escritor… Y es que de casta le viene al galgo: su padre, probablemente más conocido y reconocido en Burgos no se quedó atrás, fué uno de los protagonistas en desvelar uno de los casos de corrupción más truculentos que ha vivido Burgos cuando capitaneaba el extinto Diario 16 de Burgos.

Aquel día, un jueves de principios de Marzo del 2014, Ignacio Escolar nos brindó un genial análisis: “Crisis Política, Gamonal y Periodismo Independiente” además, hizo un gran favor a las protestas contra el bulevar ya que fue su medio de masas (el diario punto es) uno de los medios que más apoyo las protestas con sus noticias mientras el resto beligeraban a la contra y por si fuera poco durante un buen tiempo desveló algunos pasajes turbios de la oligarquía y el poder político que controlaba y controla Burgos. Algunos dicen que de aquella magistral charla de Marzo del 2014 nació burgos conecta punto es, un medio con vocación independiente al que le truncó su destino la publicidad política que una vez adquirido renombre se empezó a dejar caer en su web para finalmente ser absorbido por el grupo Vocento. Ahora muchas pobres personas siguen leyendo este periódico ignorando sus verdaderos propietarios y pensando que aún siguen siendo “independientes”.

Escolar llevaba razón: la prensa tradicional está muerta, los grandes grupos de comunicación pierden dinero a espuertas, son negocios que carecen de sentido desde el punto de vista económico, pero siguen ahí… estos muertos vivientes que palman millones encuentran gente que tapa los agujeros, incluso tienen dinero de sobra para seguir alimentando su carne muerta con “periodismo independiente”, como han hecho en Burgos. Los medios de comunicación no son rentables por el dinero que recaudan sino por las mentes que transforman y es que hay muchas personas dispuestas a hacerse con el control de estos medios; no lo llaméis periodismo, llamarlo publiperiodismo.

Pero si no tienes suficiente dinero como para hacerte con el control de un medio con un modesto presupuesto puedes comprar una pluma en cualquier periódico, incluso en el diario punto es y hablar de lo que te apetezca: tu negocio, unas nuevas acciones, lo mala que es la ideología X o el producto comercial Y; tan solo tienes que dirigirte a alguna de las muchas agencias publicitarias con buenas conexiones en medios y ellas te abrirán las puertas del Valhalla informativo. Esto, no nos lo contó Escolar, porque si nos hubiese contado el triste mundo de los medios de comunicación, el “periodismo independiente” no sería tan ético ni una alternativa.

Poner en tela de juicio cualquier cosa que se lea, ser escéptico y buscar quién se beneficia con lo escrito es un ejercicio obligado si no queremos ser la carnada en este juego de pescar mentes. Nadie pega puntada sin hilo, nadie.