El alcalde quiere ser protagonista

Caiga quien caiga, cueste lo que cueste

Si algo mueve a las masas asegúrate de parecer que tu eres el primero y el que las capitanea. Si algo tiene filón explótalo antes de que otro lo haga.

“Hacer política”, ejercicio reservado sólo para una élite que pretende dominarnos a todos, se ha vuelto un ejercicio de lo mas sinvergüenza, que nos trata a todos de idiotas para arriba. Como ya nos contó en su día “De gamonal al mundo” el 30 de Abril un alcalde rodeado de guardaespaldas, junto con su séquito pertinente de lacayos, delegados, presidentes de loquesea, etc. se quedaron plantados en la concentración de protesta por el asesinato del 29 de Abril esperando la foto mientras miles de manifestantes decidían tomar la calle en manifestación para visibilizar una indignación incontenible. Seguramente su plan no se hubiese desbaratado de no ser por el activo y brillante movimiento feminista burgalés.

Pero a los políticos nadie les arrebata el protagonismo, así que el alcalde decidió seguir protagonizando la denuncia a un problema del que seguramente el sea uno de los principales responsables, alguien debería recordar al alcalde que su partido esta lleno de casposos machistas que en ocasiones espetan lindeces como “Las leyes son como las mujeres, están para violarlas”. Pese a todo nuestro alcalde ha hecho 15 días de minutos de silencio en los plenos del Ayuntamiento y hoy ha leído un manifiesto de condolencia donde se hace apología y se anima a denunciar los hechos machistas mientras se ponen “todos los esfuerzos”. Por si fuera poco del manifiesto, soso y que no dice nada nuevo, habla toda la prensa de masas.

La única forma de combatir el machismo y las agresiones es desde abajo y nunca desde arriba, ni policías, ni jueces, ni fiscales y mucho menos políticos van a cambiar nada frente a un problema que los desborda y que probablemente agravan en muchas ocasiones. Cuando algo de esto pasa, hemos fallado todos, vecinos, familia, amigos, compañeros… y por mucha policía que venga, mucha fiscalía que actué y mucho político que prometa nadie nos devolverá lo perdido. Si seguimos delegando la responsabilidad en las instituciones, en pocos meses volveremos a verlo otra vez, lleva muchos años pasando.