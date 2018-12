Hoy día 10 de diciembre comienza una nueva huelga de hambre en las prisiones del estado.

Esta es la tercera huelga en lo que va de año ( hubo una en mayo y otra en octubre) además de los ayunos que se van repitiendo a lo largo de los meses.

Desgraciadamente no serán muchas las personas que se enteren de lo que allí ocurre. Las cárceles cada vez más son lugares invisibilizados alejados de los núcleos urbanos que no preocupan a la mayoría de la población.

Como ya mencionábamos anteriormente esta es la tercera huelga de hambre en lo que va de año que se produce en las cárceles del estado pero, sin embargo, no habrás oído nada en la prensa tradicional. Los medios de des-información, esos que no se hacen eco de estas huelgas, son los que nos muestran las “maravillosas” macro-cárceles dotadas de piscinas y gimnasios casi envidiables. Sin embargo, estos medios no nos cuenta, por ejemplo, que siendo España el país de la Unión Europea con menor porcentaje de delincuencia, es por contra, el estado con mayor número de personas encarceladas.

No cuentan tampoco, que además del sufrimiento que implica tener a una persona querida presa, existe la humillación a la que se ven sometidas las familias cada vez que tratan de visitar a su marido, hermana, hijo, mujer,..las colas, los cacheos, las vejaciones,…

Tampoco nos cuentan que en 2016 fueron 171 las personas que murieron en las cárceles del estado (43 de sobredosis, 25 suicidios, 6 SIDA, 5 accidente, 92 muerte natural). Teniendo en cuenta que la edad media de los preso está entre 30-40 años parecen demasiadas muertes.

Con motivo de esta nueva huelga ha sido publicado “El carro”, una publicación en apoyo a presxs en lucha.

Como en las otros dos huelgas previas, el motivo de esta huelga es la exigencia del cumplimiento de los siguientes 12 puntos: