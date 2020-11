Infracciones y más despidos en una Aspanias que camina al vacío

“La inspección de Trabajo emite varias actas de infracción contra la Fundación Aspanias y Fundación CISA.”

“La Fundación Aspanias ejecuta nuevos despidos de trabajadores.”

A continuación partes de la nota recibida por este diario del conflicto de Aspanias.

“La Inspección de Trabajo ha emitido un Acta de Infracción y sanciona a Aspanias por los incidentes acontecidos en la huelga del 23 de septiembre, al trasladar a un sótano de unas oficinas a trabajadores con discapacidad sin información ni garantías de salud y seguridad, vulnerando el derecho a la huelga e impidiendo la entrada de delegados sindicales, lo que se calificó en su día como una especie de taller clandestino. La responsabilidad de estos hechos corresponde a Fulgencio Villafáfila, presidente de la Fundación CISA, y a las cuatro personas que dirigen Aspanias.

No es el único acta de infracción que ha levantado la inspección de trabajo, ya que también lo ha hecho por los impagos por los que cerca de 600 trabajadores y trabajadoras siguen sin cobrar la nómina y media que se les adeuda. Esta situación, sumada a la sobrecarga de trabajo debido al incumplimiento de ratios profesionales/usuarios en los centros, al riesgo de contagio del COVID-19 por los casos que se registran y a la amenaza de los puestos de trabajo presenta un panorama desolador en la plantilla, donde el clima laboral y la confianza están completamente arruinadas. Se han presentado ya cerca de 100 reclamaciones de cantidades ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Por otro lado, las denuncias de varias familias han llevado a la Gerencia de Servicios Sociales a realizar varias inspecciones en los centros, en los que se ha podido constatar cómo los servicios se están degradando y deben corregirse numerosas incidencias.

Por su parte, la empresa sigue con el objetivo de acometer despidos tanto en la Fundación CISA como en la Fundación Aspanias. A pesar de comprometerse a no llevar a cabo actuaciones unilaterales mientras se mantuviese el diálogo con los comités, la empresa, por su cuenta y sin aviso previo, ha despedido a otros dos trabajadores de la Fundación Aspanias.”

“La nueva dirección, con el permiso de los órganos de gobierno, sigue una estrategia de desinformación y hechos consumados que no puede granjearse la confianza de ninguna de las partes afectadas por la crisis de Aspanias. Ni los acreedores, ni las entidades bancarias, ni las familias, ni la plantilla, ni los representantes de los trabajadores podemos aceptar este constante ninguneo, explicaciones contradictorias y compromisos que no se cumplen. Los sindicatos vamos a valorar qué medidas podemos tomar contra los responsables de las prácticas antisindicales y de las erróneas y gravísimas decisiones que nos han traído hasta aquí. Las instituciones no pueden permitir que esta situación dure mucho más tiempo, a pesar de que el Protectorado de Fundaciones que preside el burgalés Ángel Ibáñez de momento mire para otro lado y dando por buenas las peregrinas explicaciones de la empresa, sin ninguna comprobación efectiva.

Desde la representación de los trabajadores seguimos decididos a luchar por los derechos de la plantilla y tratar de salvar a Aspanias. Por ello apoyaremos a todos los trabajadores que denuncien sus despidos y seguiremos exigiendo a la empresa que tenga una interlocución realmente seria con todos los agentes implicados, algo que no hemos podido ver hasta la fecha, y estudiaremos las medidas legales que consideremos más eficaces para reconducir esta situación tan dantesca y realizar una auditoría de gestión que delimite responsabilidades.”