Respuesta al Comisario de Policía de Burgos

Ante los altercados del viernes noche en Gamonal, el Correo de Burgos sacó una noticia donde el Comisario de Polícia apuntaba a grupos anarquistas como alentadores de los disturbios. Curiosamente, un día después, esta noticia estaba retirada de sus redes, aunque en el twitter si que queda reflejada. Mentiras y más mentiras, nada nuevo en esta ciudad.

A continuación reproducimos la respuesta emitada por la Biblioteca Anarquista La Maldita:

Nos toca hablar, no porque queramos hacerlo sino porque nuestro enemigo, tu enemigo también solo que aún no lo sabes, nos ha difamado y criminalizado nuestras ideas, las ideas anarquistas.

El señor Jesús Nogales, Comisario de Policía de la ciudad de Burgos, o es tonto o se lo hace, y con ello pretende preparar un escenario propicio para la represión futura y el descrédito actual de nuestras ideas, las anarquistas, las cuales en estos momentos toman mas vigencia si cabe y presentan una

alternativa real y práctica al sistema corrupto y asesino que es la democracia capitalista.



Así entendemos por sus palabras al Correo de Burgos y repetidas por antena 3 en la televisión nacional atribuyendo los sucesos del pasado viernes a grupos anarquistas.

Reconózcalo señor Nogales, o no sabe por dónde le da el aire y como siempre ha usado su comodín preferido, o ya va siendo hora de que cambien a los vagazos de la político-social (Brigada de Información) que le pasan los informes porque no han dado una.



Referente a los sucesos del viernes, no está en nuestra mano juzgarlo, ni queremos, ya hemos dicho que hablamos porque se nos está colgando un muerto que no hemos matado.



Llevamos años haciendo política en nuestro barrio con proyectos gratuitos, autogestionados y de lucha que ya rozan la década, y por suerte o por desgracia, con nuestros aciertos y nuestros errores hemos ido haciendo barrio creando simpatías y complicidades.



Hemos defendido el barrio junto con nuestros vecinos y vecinas, luchando codo con codo cuando habéis venido a reprimirnos.



Hemos luchado junto al barrio y eso usted no lo puede decir, usted siempre ha estado del otro lado, siendo el que daba las órdenes y las sigue dando para reprimir a este barrio cuando ha salido a la calle a defender su dignidad.



Sus mentiras no nos distraen en nuestro camino hacia una sociedad justa donde ni usted ni sus perros guardianes tienen cabida; ahórrese sus mentiras, sabemos que quién nos conoce no las creerá, igual que no se las creyeron en 2005, ni en 2014.



Seguimos en la lucha con más ganas que nunca hacia una sociedad justa, equitativa e igualitaria…Una sociedad anarquista

Arrieros somos….

Biblioteca Anarquista La Maldita

1 de noviembre de 2020