Crónica del cuarto día: nuevos hechos exculpatorios

Hoy día 9 de noviembre a las 9:45 horas ha dado comienzo la cuarta sesión del juicio contra los detenidos el sábado 11 de enero del 2014.

En la sesión de hoy han testificado un bombero y un agente de policía.

En un primer lugar y a petición de la fiscalía, con la aprobación de la defensa, se ha desestimado la comparecencia de cuatro testigos más (todos ellos policías) por entender que su testimonio es irrelevante para esclarecer los hechos en los que se ven implicados los encausados.

Posteriormente ha comparecido el primer testigo un bombero del Ayuntamiento de Burgos. Dicho bombero ha relatado que se encontraban estacionados al final de la C/Vitoria a la altura de la Real Y Antigua y que fueron requeridos ante una llamada en la que se decía que una sucursal bancaria del BBVA estaba ardiendo debido al lanzando de un cóctel molotov. El bombero cuenta como, debido a que van preparándose para su intervención, no ven nada de lo que ocurre en el exterior del camión. Antes de llegar a la zona de la sucursal deben retroceder debido a lanzamiento de objetos que rompen un cristal hiriendo al bombero. Confirma también en su testimonio que pese a que ellos no llegan a la sucursal ningún otro coche de bomberos es requerido por ser falso que la sucursal este ardiendo. No había incendio ni cóctel molotov. Añade además, que en toda la noche sus compañeros no realizaron ninguna intervención.

Tras un nuevo receso para esperar al siguiente testigo, ha comparecido el agente identificado con número 89409 a petición del abogado del del estado. Este policía, miembro de la UPR de Burgos, narra como se produce la detención de una de las personas encausadas en un portal. Manifiesta que en ningún momento ve a esta persona lanzando piedras ni vidrios, tampoco le ve atentar contra el mobiliario urbano, simplemente le ve correr. Detiene a esta persona por un aviso recibido desde un dispositivo RENO.

Con esta declaración ha finalizado la sesión de hoy. Tanto la acusación como la defensa han acordado desestimar la declaración de dos agentes para el día de mañana.

Mañana el juicio proseguirá a las 9:30 horas. Como todos los días desde las 11:00 horas habrá concentración en la puerta de los juzgados en apoyo a los encausados.