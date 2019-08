Casas de apuestas y publicidad

Caminar por las calles de Burgos y no ver publicidad de las casa de apuestas es prácticamente imposible.

Cada vez son más los lugares dónde podemos ver dicha publicidad.

Por octubre del pasado año, el Ayuntamiento de Burgos comunicaba su intención de no permitir la publicidad de casa de apuestas en espacios y servicios municipales. Ha pasado casi un año y no sólo dicha publicidad no ha sido eliminada de los espacios públicos, si no que ha aumentado considerablemente.

En enero de 2018 este medio se hacia eco de la publicidad de las casas de apuestas en los autobuses urbanos. Después de la noticia de que el Ayuntamiento iba a prohibir la publicidad en espacios públicos esperábamos que esto cambiase, pero no ha sido así, de hecho dicha publicidad (al menos en lo estético) ha sido actualizada en los autobuses:

Los autobuses recorren las calles de la ciudad mostrando estos anuncios a cualquier persona que por ellas ande incluyendo los distintos grupos de riesgo: menores, personas con problemas de ludopatía, …

Pero lamentablemente no está sólo en los autobuses públicos. Solo dando un pequeño paseo podemos encontrarla en marquesinas, termómetros de calle, paredes, …

Los espacios públicos no son los únicos lugares en el que aflora este tipo de publicidad, como es normal, los medios privados también están dispuestos a recaudar unos ingresos por añadir en sus páginas anuncios de estos negocios.

Sin duda estas empresas invierten mucho dinero en propaganda. En 2018, el gasto en marketing de dichos negocios supero los 300 millones de euros, desglosados sobre todo en acciones de afiliados (asociaciones con el objetivo de captar clientes, fidelizar y darse a conocer), patrocinio, promociones y publicidad.

Estos negocios tiene todo de su parte. El año pasado Cristobal Montoro, como ministro de Hacienda, convirtió a Ceuta y Melilla en paraísos fiscales para las empresas de juego on line. Así, por ejemplo Codere Online en octubre de 2018 traslado su sede fiscal de Madrid a Melilla. Otro ejemplo es Rfranco digital, la división de juego online de Recreativos Francos, movió su sede fiscal Madrid a Melilla en mayo de este año. La coruñesa Luckia Games y la almeriense Veramatic Online también se han mudado este año a Ceuta y a Melilla, respectivamente. Suertia Interactiva, la casa de apuestas de capital francés cuya filial española tenía sede en Barcelona, también se ha movido a Ceuta.

Recientemente el partido que gobierna en funciones fue preguntado por este tipo de negocios y si se iban a tomar medidas o no contra ellos, pero al parecer, de lo único que se van a “preocupar” es de las personas que tristemente caigan en la ludopatía. Por el momento, parece que estas empresas tienen el apoyo de las instituciones aunque no así el de los barrios donde intentan afincarse como ya se demostró el pasado 31 de mayo.