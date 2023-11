El Centro Social Recuperado de Gamonal nuevamente bajo amenaza

El Centro Social Recuperado de Gamonal vuelve a encontrarse nuevamente bajo amenaza por parte de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos que pretende impedir la realización de las actividades programadas para este fin de semana. Desde el CSR Gamonal se está difundiendo un comunicado de urgencia en el que se anima a la participación y defensa del espacio autogestionado.

COMUNICADO DE URGENCIA: Vecino/vecina, el CSR Gamonal vuelve a estar amenazado por el fascismo y la censura.

La Policía Local, a las órdenes del concejal de Seguridad Ciudadana Ignacio Peña Robledo de VOX y bajo la tutela de la alcaldesa Cristina Ayala Santamaría, ha amenazado a la asamblea con precintar el local el viernes para impedir la realización de las actividades programadas para este fin de semana.

Continuando con su persecución ideológica y su lógica represiva pretenden, haciendo uso de su brazo armado, amedrentar al espacio para que dé marcha atrás y cancele las actividades. El viernes a las 19:30 tenemos programado un recital poético titulado “Ocupación poética, resistir para vencer” y el sábado a las 22:00 un concierto antifascista con dos bandas locales. Pues que tengan muy claro que vamos a desobedecer, juntos una vez más, nos vamos a defender, juntas una vez más, lucharemos con uñas y dientes para que el fascismo y sus perros de presa no acallen nuestra voz.

Pancarta en Gamonal en apoyo al CSR // Fuente Burgosconecta

El Centro Social Recuperado de Gamonal será ingobernable o no será, como lo ha sido estos últimos 10 años, sin tutelas, ni injerencias externas, sin concesiones, fiel a su espíritu, rebelde, crítico y solidario. Tras casi 10 años realizando actividades de manera horizontal y autogestionada sin ningún tipo de problemas y habiendo superado varios intentos de desalojo. No vamos a ponérselo fácil, que sepa el equipo de gobierno que esto no le va a salir gratis y que cuando siembras vientos, sueles recoger tempestades. Sino que le pregunten a Javier Lacalle como las gastamos por este barrio y cuál es el origen del CSR Gamonal.

Haremos uso de la desobediencia y la autodefensa.

Luchando con la fuerza que nos da la razón, continuamos con las actividades previstas.

Hacemos un llamado a la solidaridad y a acudir masivamente a las actividades programadas el viernes a las 19:30 horas y el sábado a las 22:00 en el CSR de Gamonal.

Es momento de reaccionar, si nos callamos tal vez mañana sea tarde.

Está en juego la libertad y el aceptar como sociedad vivir bajo el fascismo.

Si miramos para otro lado, cuando volvamos la vista el fascismo habrá convertido un bosque diverso en un desierto.

Al fascismo se le desobedece y se le combate.

Apoya, difunde, acude, lucha.