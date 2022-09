Cuando la intoxicación mediática, la de los medios de comunicación, ya no es suficiente o se ve quebrada. Sale al rescate su fiel compañera, la intoxicación institucional. Tristes tiempos para encontrar la verdad.

Paseaba por Burgos una mañana cualquiera de un Septiembre de 2022 cuando me topé con esto. Tuve que leer dos veces el texto y repasar concienzudamente quienes eran los firmantes para terminar de creerme que lo que veía y leía era cierto. Llegué a pensar que el cartel era algo irónico, un mensaje ácido para recordarnos uno de nuestros principales problemas. Pero no, el mensaje es simple, certero y va cargado de veneno. Lo firman la asociación de periodistas local, la regional y el Ayuntamiento. Claramente es un capote a lo que, probablemente, sean las horas más bajas de los medios de comunicación.

Esta clase de mensajes buscan que la gente siga confiando en los medios de comunicación como agentes de la verdad, cuando son precisamente los medios de comunicación los que llevan años manipulando a la sociedad. El anuncio contribuye al efecto de falso consenso, al sesgo mediático y legitima el status quo de los que manejan los hilos de los medios de comunicación.

Es evidente que quienes lo firman tienen mucho que callar y no nos deberíamos fiar para nada ni de sus consejos, ni de sus tretas, se tenga la ideología que se tenga. Uno de los firmantes es el Ayuntamiento de Burgos. Los políticos son los primeros necesitados de los medios de comunicación, sin su connivencia sus carreras podrían ir al traste. Necesitan que alguien nos recuerde constantemente sus actos, su presencia y obviamente replique sus discursos y los intensifique. Los “think tanks”, las líneas editoriales y el sesgo mediático son el principal baluarte de los partidos políticos. En 2019 los medios de comunicación comenzaron a dar el espaldarazo al partido político Ciudadanos. En tan solo 5 meses el partido, que gozaba de casi un 16% de votos bajo a un 7% y hoy está prácticamente desaparecido. Que los medios jugaron un papel esencial en esto lo contó ni más ni menos que Juan Carlos Girauta en una entrevista de Esradio poco después de anunciar su dimisión.

Otro de los firmantes es la Asociación de Periodistas de Burgos, los auto-erigidos poseedores de la verdad, los que nunca cuentan bulos ni se hacen eco de “fake news” amparados por los medios de comunicación. Poco sé de esta asociación pero su Junta Directiva puede darnos una pequeña visión de a quienes representan. La componen voces muy sonadas en la Cadena SER, directores de fotografía del Diario de Burgos, plumas estrellas del Grupo Vocento de Burgos Conecta o directivas en relevantes empresas burgalesas. Que tal vez, dicho así, no suene muy mal. Pero si te dijese que son compañeros de la “cloaquera“ Ana Terradillos, periodistas a sueldo de un cacique o escribanos del clero, la cosa ya puede no ser tan bonita.

Medios como la Cadena SER, La Sexta o Burgos conecta, son tremendamente peligrosos. Bajo la falsa premisa de ser medios progresistas o independientes y ofrecer, obviamente, contenidos y visiones que cuidan su imagen. Pero cuando la noticia verdaderamente interese no dubitarán en torcerla. Esto se lo explica Ferreras a sus amigos la mar de claro:

Monedero a nosotros nos odia, porque nosotros fuimos los que matamos a Monedero con aquello, con la pasta. Porque, además, cuando nosotros le damos una hostia a ellos, ellos sufren de cojones… Ferreras

De cojones, claro, porque no se la ha dado La Razón. (refiriéndose al periódico de derechas La Razón) Olivera

Incluso periodistas inmaculados, cómo Iñaki Gabilondo, han tenido serios deslices que nos podrían hacer sospechar que hasta el más integro está ahí por lo que está.

No es posible ser imparcial, no es posible encontrar la objetividad. Deberíamos desconfiar de todo aquello que venda la verdad. Necesitamos cargarnos de escepticismo, poner en duda toda la información que nos llega ya que eso nos hará menos manipulables. Antes de informarnos en un medio deberíamos saber quién controla el medio, quién escribe y qué intereses tiene en informarnos. Los movimientos sociales deberíamos girar la espalda a los medios controlados por élites económicas y grupos de poder. Ninguna rueda de prensa, ningún comunicado, ninguna entrevista, no más fotos ni revelar información a medios cuyo interés está contra nuestro interés. De lo contrario estaremos, lo queramos o no, contribuyendo a su pernicioso negocio y haciéndonos un flaco favor para alcanzar nuestras metas.