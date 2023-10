La defensa del CSR clama contra el fascismo

Ayer sábado 28 de octubre a las 19 horas tuvo lugar una de las primeras batallas contra el fascismo institucional. Ayer, tocaba defender el CSR y se hizo. La gente que cree en él mandó un claro mensaje al Ayuntamiento: ”El CSR no se vende, el CSR se defiende”.

Bajo el lema “Recuperemos el CSR, Unidas contra el fascismo y la censura” más de 400 personas recorrieron las calles de Gamonal. Pero el CSR no sólo cuenta con las personas que acudieron a la manifestación. Muchos colectivos sociales y personas que no pudieron asistir han apoyado al CSR de Gamonal. Tal vez el grupo musical La M.O.D.A haya sido el que más repercusión ha generado, pero muchos otros colectivos han apoyado el espacio en este momento tan crítico.

Todo esto comenzó el pasado viernes 20 de octubre cuando la policía local de Burgos lo precintaba usando como excusa los posible peligros de seguridad ante el concierto que se iba a celebrar el sábado 21, ¿casualidad que las jornadas y el concierto fuesen contra el racismo?, tal vez no. El CSR lleva abierto casi 10 años y nunca ha tenido ningún problema de seguridad, han sido muchas las actividades en él realizadas en todos estos años y ningunos los problemas registrados. El CSR no es un local comercial, el dinero no es lo importante por lo que no tiene la presión de las ganancias lo que hace que se preocupe de cosas más importantes. Ejemplos hay varios, en el concierto que dio La MODA muchas fueron las personas que se quedaron fuera por anteponer seguridad al capital, ante la pandemia, una vez más, el CSR primó seguridad y cerró antes de las indicaciones gubernamentales. Que no mientan, no quieren cerrar el CSR por seguridad, o al menos no por la de la gente que a él acude. En todo caso es por su seguridad ya que no les interesa un espacio que fomente el pensamiento crítico, la cultura para todas…

Como es sabido, el sábado 21 se continuó con las jornadas Contra el racismo tal cual estaban programadas, pero dichas jornadas debieron acabar con el concierto en la calle debido al acoso policial al que fue sometido el CSR.

Todo comenzaba ahí. Ese mismo día se decidió convocar una manifestación en protesta para el sábado 28. Para ello quedaba una semana de trabajo. Había que difundir un suceso a contra reloj, con poco tiempo y pocos recursos. El CSR estaba amenazado y había que defenderlo. Durante esta semana se vio como el acoso policial crecía en el barrio, algo pasaba. Muchas patrullas de policía lo recorrían, más de las habituales.

Además los dirigentes de VOX no dudaron en defender el desalojo en redes sociales. Figuras como Pablo González Gasca o Javier Martínez se jactaban de lo ocurrido. Llegaron incluso a apuntar al Espacio Tangente como el siguiente al que cerrar.

Y llegó el día, el 28 de octubre a las 19horas la gente comenzaba a congregarse en el cruce de la Calle Vitoria con la Calle Santa Bárbara, cruce conocido por muchas como Zona cero por ser el origen de los disturbios de las protestas con el Bulevar. Pasaban los minutos y cada vez más gente se congregaba para apoyar este proyecto autogestionado, asambleario, horizontal, antiautoritario, feminista, antiracista, antihomófobo y antifascista. Se comenzó con la lectura del comunicado del CSR y tras ello comenzó la manifestación que transcurrió por varias calles del barrio de Gamonal. Una manifestación plural, en la que se podía ver tanto gente mayor como niñas, todas unidas con un objetivo común: la defensa del CSR, pero el objetivo va más allá, ayer no solo se defendía un local, se defendía una manera de organizarse, de hacer, de vivir.

Ni un policía acudió a la manifestación, ni uno. ¿Por qué? Muchas son las suposiciones y obviamente ninguna verificada. Pero el CSR dio otra vez una lección de seguridad, durante la manifestación se gestionó el tráfico dejando en evidencia a aquellos que bajo falsos y retorcidos pretextos quieren cerrar un local incómodo. Evidentemente, se vio una vez más que la ciudadanía organizada no necesita de la policía. ¿No pensaban que se iba a congregar tanta gente? ¿pensaban que no iban a ser capaces de cortar tráfico o que tal vez, con un poco de suerte, un conductor enfadado envistiera la manifestación?, ¿quieren que la gente se confíe para atacar después cuando estén menos?. Sea cual sea su estrategia, ayer quedó claro,”El CSR no se vende, el CSR se defiende”.

La manifestación terminó, como no podía ser de otra manera, con el CSR abierto para todas.

Una vez dentro se invitó a todas las personas amigas del CSR a participar el martes en la asamblea: