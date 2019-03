Pistoletazo de salida para el ecofascismo o cómo preservar el planeta para unas pocas

Unas reflexiones en torno a la necesidad de buscar un ecologismo que vaya más allá de “preservar el planeta sólo para un puñado de privilegiados”.

Esta semana fui a pasar o más bien no pasar la ITV. Unos “pequeños cambios sin importancia”. Es decir, casi un mes de sueldo y en mi caso aun me puedo considerar una persona afortunada puesto que no necesito el coche para ir a trabajar y cuando aquí escribo “necesito” hablo de una necesidad REAL para buena parte de la población. Mucha gente que precisamente no pertenece a las élites sino a clase obrera precarizada tiene la necesidad real de tener un coche para poder cubrir necesidades VITALES-REALES como son tener techo, calor y comida.

Mientras estaban haciéndome la revisión del coche me di cuenta que cada vez son más exhaustivas, cosa que me parecería maravillosa puesto que estamos hablando de una máquina, a mi entender bastante peligrosa para una misma y para las otras, es decir para todas, si no fuera por el hecho de la prisa que se están dando por anunciarnos y vendernos los coches eléctricos y el cambio de una forma fósil de alimentación a otra “supuestamente” más ecológica.

En lo referente a su “supuesta” ecología sólo mencionar algunos ticks o más bien lanzar algunas preguntas:

-¿De dónde va a salir todo ese litio necesario para fabricar las macrobaterias que tienen que llevar esos coches?

-¿De qué manera o construyendo qué tipo de macroembalses se podrá generar toda esa energía eléctrica o de qué material se construirán inmensas e innumerables placas solares necesarias para su alimentación?

Y la última, la que me ha animado a escribir estas líneas, aunque para nada la más importante pues importantes a mí entender son todas pues no son preguntas aisladas sino interconectadas.

-¿Quiénes van a poder optar a tener un coche eléctrico?

Lo único que me parece ver aquí es el inicio de un ecofascismo, es decir, se preserva el planeta sí, pero sólo para unas pocas, pues la gente que ya vivimos en precario, las que mantienen el sistema capitalista, la clase obrera, pasan a las afueras de ese mundo que se está construyendo, pasan a ser parte de las desposeídas junto con todas las formas de vida no humana que debido al antropocentrismo hace ya largo tiempo que no se las tiene en cuenta o como parece ser, también están al servicio de unas pocas privilegiadas.

Algunas respuestas a las preguntas planteadas pueden ser:

– Extractivismo depredador para todas las formas de vida y medio ambiente, con el consiguiente deterioro y empobrecimiento del suelo.

– Tala masiva de montes, empobrecimiento atmosférico para la vida como la conocemos y su salud, que es la nuestra.

– Modificación de cauces de ríos y empobrecimiento de vergeles naturales dadores de vida.

– Y desposesión del territorio; aquí con la palabra desposesión me refiero a despojarnos, echarnos de la tierra de la que venimos y nos sostiene, la que forma parte de nuestras células y ADN y nos hace ser como somos. A ese territorio que es de todas y no es de nadie y que compartimos cada uno de los seres vivos que lo habitamos.

El ecologismo si no es para todas, si no estamos todas, no es ecologismo. Y las soluciones se han de pensar y construir entre todas.