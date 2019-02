¿Y si tu “profe” es un facha?

Todos hemos tenido profesorado facha, están por todas partes. Pero en Salas de los Infantes el problema es mayor. Su profe es facha, milita y organiza pseudo-actos de campaña en el instituto.

Aún recuerdo la primera vez que me topé con un profe facha en el aula, fue en octavo de la extinta y vetusta EGB. Mi profesora de historia adornó el golpe de estado del 36 explicando en clase que de no ser por Franco y sus amigos estaríamos como en la URSS. Afortunadamente comenté lo sucedido en casa y ese día me enseñaron que no todo lo que te cuentan en la escuela tiene que ser verdad. Probablemente, fuese uno de mis primeros ejercicios de escepticismo, cosa muy válida para no terminar convirtiéndote en un pelele viviente.

Martínez el facha existe, no es solo una sección de la revista El Jueves. Seguramente Kim se pasó por Salas antes de comenzar su periplo dibujando este famoso personaje. Martínez el facha escribe o al menos escribía en la página web de Falange Auténtica y muchos aseguran haberle visto en recientes mítines y actos del partido VOX. Pero Martínez el facha va mucho más allá, su vida personal se entremezcla descaradamente con su vida profesional y organiza actos como este en el instituto donde imparte clases:

Martínez el facha, tiene peligro, mucho peligro. Ya no sólo por sus marcadas ideas xenófobas o su simpatía por ideologías autoritarias que abrazan el nazismo o el fascismo, sino por su interés de llevarlas a las aulas. Escuchar a un militar hablar de paz o dando una charla sobre el origen de la bandera española debe de ser interpretado como algo no educacional, de dudosa moralidad y plantea pocas dudas sobre el enfoque de que este acto tenga una perspectiva política. Pero si miramos con más detenimiento a los ponentes, podemos confirmar cierto tufo político entre tanto militarismo. Uno de los ponentes a este acto, Jesús Dolado Esteban, ha escrito varios libros sobre militares y batallones de derechas, uno de ellos trata en concreto de La División Azul y además se ha presentado con Falange Auténtica a las elecciones.

Tal vez aquella profesora facha de EGB con la que me topé pudo manipular otras jóvenes mentes, pero no la mía; tal vez Martínez el facha no sea lo suficientemente inteligente como para atisbar que sus actos no son tan sólo una vergüenza para mayores, si no también para jóvenes y peques.