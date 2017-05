Lezo, Arranz Acinas y el dinero de la mordida

Fiscales, jueces, políticos, empresarios y mercenarios de la pluma. Todos en el mismo barco, todos compinches a una…

Aquella idiotez de la separación de poderes que nos enseñaban en el cole, hoy por hoy no tenia ningún sentido pero si aún así creías en ella ya sólo podrá ser a base de fe y de taparte de los ojos a una realidad cada vez más evidente.

En Burgos la operación Lezo tiene un claro protagonista, Arranz Acinas, todos en Burgos conocen esta empresa, su trayectoria, que tiene un deuda de 230 millones, que asesino a un puñado de obreros y que ahora le han pillado cerca de un millón de euros en paraísos fiscales ingresados por familiares directos del presidente de la Junta de Castilla y León. Lejos de interesarnos esta telenovela mal contada, llena de secretos, juegos de poder, versiones interesadas, favores y amigos; Lo que de verdad interesa no es la historia si no el fondo. Cabe recordar que en esta trama los mismos que informan y controlan al cuentacuentos son destacados protagonistas y claros interesados en su desenlace. Por ejemplo, leyendo las diferentes tramas que rodean esta operación podrás conocer como la oligarquía sabe que dando minutos a Podemos en TV se forjaba un nuevo partido de carácter generalista en perjuicio de otros grupos políticos, cómo tus amigos en el talego a los que has traicionado han tirado de la manta, cómo se compra a jueces y fiscales y un sin fin de tejemanejes increíbles dignos de la mejor serie de ficción.

Un escándalo como este, que sacude tan claramente los sacrosantos cimientos de la democracia y que por el contrario no ha calado en nuestra sociedad, es preocupante. No nos deberíamos entretener en hablar de los protagonistas del cuento, afianzando nuestros argumentos en versiones interesadas, cuando lo que de verdad está roto son los pilares fundamentales de este sistema. No os entretengáis en juzgar la ultima moción de censura, o el postureo de ese partido político, no vale la pena…