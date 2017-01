Una década de comunicación horizontal. X Aniversario de Diario de Vurgos

Cada vez que DV cumple años nos lanzamos a la piscina, sin saber si está llena o vacía, con una entrada en el blog para celebrarlo. Pero esta de 2017 es harto especial. Si echamos la vista atrás nos damos cuenta que hemos cumplida ya una década de andadura. Y es entonces cuando un escalofrío recorre nuestra espalda al pensar en todo el tiempo invertido en este proyecto y si habrá valido la pena.

Durante todo este tiempo hemos pretendido romper el cerco comunicativo que se cierne sobre esta ciudad llamada Burgos. A vosotros, queridos lectores y lectoras que nos habéis seguido desde entonces, os tocará valorar. Para agradecer vuestra paciencia queremos celebrar con todos vosotros estos primeros 10 años por todo lo grande: las Jornadas X Aniversario Diario de Vurgos que tendrán lugar en el Centro Social Recuperado de Gamonal el viernes 27 y sábado 28 de enero.

Comenzamos un enero de 2007 con los titubeos propios de los principiantes, con un “tarjeta de visita” harto grandilocuente con la que pretendíamos definir un proyecto que, si hace 10 años era necesario, hoy entendemos que lo es mucho más. Aunque ya existían más blogs en Burgos, fuimos pioneros en la batalla de la creación de un medio con el que trasmitir pensamiento crítico y libertario con el contrarrestar el monopolio informativo existente en la ciudad. Nuestro inicio se produjo en una época en la que el blog se reivindicaba así mismo como una herramienta novedosa cargada de poder comunicativo y que rápidamente nos sedujo. Pasamos de los fanzines en papel con los que habíamos crecido a un medio digital que podía hacernos superar el carácter quizás demasiado restringido de nuestras publicaciones. Pero, ¿cómo diantres íbamos a hacerlo?

Aún recuerdo aquella fría tarde de enero cuando reunidos en un local de una asociación de vecinos de Gamonal a un compañero muy viajado se le ocurrió la idea que nos fulminó y terminó por convertirse en el santo y seña del proyecto. -Vamos a llamarlo “Diario de Burgos”. Sí, pero Burgos con “V”, porque si lo que queremos es reflejar el otro Burgos, nada mejor que llamarlo Vurgos. A fin de cuentas, Burgos y Vurgos suenan fonéticamente igual, pero pueden expresar conceptos diferentes. Ya lo dijeron los clásicos: Beati hispani quibus vivere est bibere…y si DB es el medio corporativo por excelencia en la ciudad, nosotros seríamos DV, la guerrilla de la comunicación más gamberra que trataría de hacer frente al arsenal mediático propiedad de un señor cuyo nombre algunos temen pronunciar en vano.

Durante esta década hemos asumido el compromiso de tratar de dar la voz y la palabra a aquellos que no la suelen tener en Burgos. Hemos intentado reflejar esa otra ciudad que cohabita en el mismo espacio físico que el Burgos oficial, pero que vive alejada años luz de las tribunas, los altares y los entresijos institucionales. Frente al Burgos rancio y hermético de las élites, reivindicamos un Vurgos diferente que construye con sus experiencias un espacio contra hegemónico y que se nutre de las luchas, con sus muchas derrotas, y alguna victoria, vividas por sus habitantes.

Lo hemos dicho muchas veces, y para no salirnos de nuestra tónica general volvemos a repetirlo. Estamos infinitamente orgullosos de haber contribuido con nuestro granito de arena a difundir la revuelta que hace ahora exactamente tres años protagonizó el barrio de Gamonal. Durante aquellas jornadas de enero se puso en evidencia las relaciones de vasallaje que imperan en nuestra ciudad y, si por desgracia estás continúan inamovibles, al menos fuimos capaces de airearlas a los cuatro vientos. La sana insubordinación de los vecinos de Gamonal, y no sólo, que se atrevieron a decir no a los planes de un señor feudal, puso sobre la mesa el etéreo castillo de naipes sobre el que se asientan los poderes fácticos en nuestra ciudad.

Algunos argumentarán que después de aquella revuelta nada ha cambiado en nuestra ciudad, y quizás tengan razón. Pero la saña inquisitorial con la que se persigue a las personas que, aún años después de aquellos hechos, continúan procesadas, parece indicar que los de arriba no lo olvidan. Nosotr@s tampoco, conservamos viva memoria de aquellos días como nuestro más preciado tesoro. Quién sabe, si nada ha cambiado, si todo sigue igual como muchos pregonan, la historia con su devenir cíclico nos condenará a volver a repetirlos…y ya estamos afilando nuestras garras para vernos las caras de nuevo.

Para celebrar estos 10 años hemos programado varias actividades con las que compartir este aniversario con todos nuestros lectores. Estamos ultimando los detalles de la publicación colaborativa que verá la luz tras el certamen literario que hemos organizado. Una iniciativa que a punto ha estado de desbordar la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico y que será próximamente presentada durante el desarrollo de las Jornadas X Aniversario Diario de Vurgos. Unas jornadas, que estamos preparando con mimo y esmero, con las que trataremos de ofreceros lo mejor de nosotras mismas, y que se desarrollaran en el Centro Social Recuperado de Gamonal. Un espacio que ha sabido revertir la amenaza de desalojo para convertirse en un referente para el pensamiento crítico y la cultura en el barrio.

Comenzaremos el viernes 27 de enero con una mesa redonda en la que, junto con otros proyectos, debatiremos sobre medios de comunicación desde una perspectiva anarquista. El sábado 28 de enero le tocará el turno a la GRAN GALA PROMECAL X ANIVERSARIO DIARIO DE VURGOS que viene cargada de actuaciones, monólogos, música, teatro y muchas cosas más que serán amenizadas por unos curiosos presentadores que no dejarán a nadie indiferente. Hemos tenido incluso la deferencia de invitar al propio Antonio Miguel Méndez Pozo para presidir el palco de honor y estamos a la espera de su confirmación. Desconocemos si finalmente Michel vendrá o no, pero los que no podéis faltar sois tod@s vosotr@s