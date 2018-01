Así medimos la calidad del aire en Burgos

Pese a ser es un tema fundamental para nuestra salud la mayoría ignoramos lo que respiramos.

¿Dónde están colocados los medidores de aire?, ¿Qué datos recogen?, ¿Cómo podemos interpretarlos?, ¿Respiramos buen aire en Burgos?…

La calidad del aire está vinculada con numerosas patologías y enfermedades, desde una inocente alergia a un cáncer. Pese a esto la información de la calidad del aire que respiramos es de difícil acceso, está muy sesgada y parece que a muchas corrientes políticas no les interesa hacer públicos datos sobre ella, las fuentes locales meteorológicas no aportan datos, prácticamente no hay información en castellano sobre el tema, las páginas gubernamentales tampoco los publican y pese a que el Ayuntamiento de Burgos tiene una sección de información al ciudadano y otra en la Junta de CyL pero los datos que nos aportan son de dificil interpretación.

¿Dónde están colocados los medidores de aire?

La única fuente seria que sitúa y nos da datos legibles sobre la contaminación del aire en Burgos es la Agencia de Medioambiente Europeo (aka European Enviroment Agency), actualmente sitúa dos medidores en Burgos (mapa de la EEA):

ES1160A (BURGOS 1)

Este medidor según esta agencia estaría ubicado en la calle Nuestra señora de Fátima. Pero parece que otros años entre 2015 y 2014 ha estado situado cerca del IES Pintor Luis Saez.

ES1443A (BURGOS 4)

Este otro medidor lo sitúan en Fuentes Blancas y hay fuentes que indican datos de el desde 2010. Además este es el medido que el Ayuntamiento de Burgos suele utilizar para publicar sus informes.

Dado que hay un Burgos 1 y un Burgos 4 todo hace indicar que exista un Burgos 2 y Burgos 3 pero no hay datos de estos supuestos medidores.

¿Qué datos recogen?

PM2.5: Es un indicador que recoge las partículas de 2,5 micras en suspensión respirables. Este indicador lo disparan principalmente los vehículos diésel.

PM10: Es un indicador que recoge las partículas de 10 micras en suspensión respirables. Esta forma de medir la polución se suele disparar con actividades industriales.

NO2: Es el famoso Dióxido de nitrógeno, mide los gases de combustión y es influenciado por todo tipo de actividad de combustión vehículos, industria, calefacciones…

SO2: Dióxido de azufre, como el anterior está vinculado a la combustión de productos petrolíferos pero es mucho más tóxico y peligroso para la salud.

O3: Es el resultado de una serie de reacciones de los rayos ultravioletas con el NO2 y está vinculado al aumento de los efectos alérgicos.

¿Cómo podemos interpretarlos?

Es difícil que sin ayuda y mediante un simple indicador numérico que mide los micro-gramos por metro cúbico podamos saber si el valor es aceptable para nuestra salud o no lo es, además la normativa Europea en este sentido ha sido duramente criticada, Europa ha encubierto durante décadas la contaminación de los coches diésel a modo de proteccionismo de la industria del automóvil, con las legislaciones de otros países muchos de los coches europeos no podrían circular debido a su contaminación. Según los valores que nos da la EEA en Burgos respiramos aproximadamente un aire bueno un 24% del tiempo un aire aceptable un 54% del tiempo un aire regular un 15% del tiempo y un 7% del tiempo un aire malo o muy malo. Por otro lado es sospechoso que la ubicación de los medidores de aire sea en sitios con poco trafico rodado, lejos de fábricas y con poca actividad.

¿Respiramos buen aire en Burgos?

La exposición a la polución es algo muy relativo, seguramente en nuestra ciudad tengamos puntos con una calidad del aire pésima pero lamentablemente los datos como ya os hemos dichos son sesgados, manipulados y quizás detrás de todo este oscurantismo haya un interés cuasi-divino que los pobres mortales están condenados a no entender.

No obstante todo parece indicar que Burgos es una ciudad con serios problemas de contaminación un informe de 2014 nos situaba en la treceava posición de ciudades con peor aire de España superando incluso a Madrid, no obstante por aquel entonces Ana Botella ya era conocida por poner los medidores de contaminación estratégicamente en parques y zonas con buenas mediciones, como quizás con el tiempo han aprendido a hacer también aquí.