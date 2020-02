El Centro Social Recuperado de Gamonal reivindicará su autogestión frente a la sede de Fundación Caja de Burgos

Tras cumplir seis años de existencia y para tratar de hacer frente a la estrategia especulativa que plantea Fundación Caja de Burgos, que puede suponer un cierre definitivo del espacio, el CSR Gamonal llevará este sábado 8 de febrero la reivindicación por la autogestión hasta la puerta misma de la Casa del Cordón, actual sede de la fundación.

A finales del pasado mes de enero, el Centro Social Recuperado de Gamonal cumplió su sexto aniversario de andadura como proyecto. Un espacio que surgió al calor de la protestas contra la construcción del aquel bulevar en enero de 2014 y que desde aquel entonces no ha dejado de realizar cientos de actividades culturales y sociales completamente gratuitas. Desde el mismo momento de su ocupación por los vecinos del barrio, el centro social ha basado su funcionamiento en conceptos como la autogestión para tratar de aportar un espacio con contenido crítico a la realidad de Gamonal.

Centro Social Recuperado de Gamonal // Briega

En septiembre del pasado año, Fundación Caja de Burgos hizo pública su intención de trasladar el Aula de Medioambiente situada en la avenida Arlanzón al local que actualmente ocupa el CSR Gamonal. En la prensa local se hablaba de un “rescate” por parte de la fundación bancaria, sin embargo se obviaba intencionadamente el hecho de que durante más de 15 años el Aula de Cultura de la calle Pablo Casals (actual ubicación del CSR) ha estado completamente abandonada y hayan sido los propios vecinos que la ocuparon quienes se encargaron de su restauración para poder desarrollar las actividades.

Desde el CSR Gamonal plantean que la mencionada intención de traslado del Aula de Medioambiente no es invertir en el barrio, como asegura la fundación bancaria, sino solucionar un problema propio derivado del abandono de un local que les fue cedido por el Ayuntamiento de Burgos en 1982 y que en su día dejaron que se deteriorase. El Centro Social Recuperado asegura que su espacio es una dotación útil para Gamonal que cumple una importante función social albergando iniciativas que no caben en otros espacios institucionales. Por otra parte, afirman que la estrategia de Fundación Caja de Burgos supone “desvestir a un santo para vestir a otro” y puede entenderse como una cortina de humo en relación al juicio por corrupción al que debe enfrentarse José María Arribas, uno de sus ex directivos acusado de auto-concederse ilícitamente créditos millonarios.

Aunque no es la primera vez que el CSR Gamonal lleva su reivindicación frente a las mismas puertas de la Casa del Cordón, desde el Centro Social Recuperado plantean la movilización de este sábado 8 de febrero como una oportunidad de mostrar públicamente su apoyo a todas aquellas personas que apuestan por la continuidad de un espacio autogestionado como el CSR.