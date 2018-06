Artillería y la especulación

Otra operación especulativa está a punto de consolidarse en Burgos.

Ayer el Alcalde y sus lacayos aprobaban la remodelación del PGOU que da luz verde a la edificación del Parque de Artillería con la complicidad del PSOE. De hecho ya han comenzado a comercializarse los futuros pisos por una conocida inmobiliaría de nuestra ciudad.

Parece que era ayer cuando el PSOE, partido que actualmente podría parar este proceso especulativo, hablaba de permutas y criticaba duramente la opción de venta del Ministerio de Defensa de la parcela del Parque de Artillería, hablaban de engaño en Madrid, criticaban la posición del gobierno local e instaban a liberar esos terrenos… hoy el silencio se ha adueñado de un partido que miente, tergiversa sin piedad y cambia de opinión cuando está en el poder.

A día de hoy la venta de los terrenos del Parque de Artillería es una operación especulativa con todas las letras. Esta operación ha sido maquillada con VPOs. La VPO fue una de las protagonista con mayúsculas de los tiempos dorados de la burbuja inmobiliaria, un edulcorante de la burbuja inmobiliaria ideado desde la izquierda, todo era carísimo pero la VPO era un poquito menos cara. Según los datos que la inmobiliaria San Pablo ha publicado en su web, el precio de las viviendas será de 173.115€ con 89m², dando un valor de metro cuadrado muy cercano a los 2000€. Este precio es desorbitado, el precio medio de los inmuebles en Burgos hoy es de 1450€ según un conocido portal inmobiliario. Estos inmuebles pese a ser catalogados como VPOs tienen precio de inmuebles de lujo, hay viviendas nuevas y libres entorno a los 1600€/m² y es claro que pocas o ninguna cartera modesta se lanzará a comprar algo así con un mínimo de consciencia económica.

El poder político y sus voceros ya han repetido hasta la saciedad que como edificar tantas VPOs supone un esfuerzo descomunal se les donarán 8 millones de Euros en terrenos en diferentes partes de la ciudad, algunos sin concretar aún. Desde mi punto de vista no se están donando esos terrenos por falsas VPOs sino para que no se descontrole el número de viviendas por metro cuadrado, edificar en el Parque de Artillería tiene un serio peligro ya que aumentará la densidad de población de una zona que tiene una densidad de población record, además las viviendas de esa zona van a depreciar su valor y ya se habla de una conocida marca de Supermercados, que casualmente está acusada de pagar dinero negro al Partido Popular, interesada en situar su negocio en esos terrenos. Las maniobras políticas tanto del Gobierno central como del Ayuntamiento han sido muchas, si los terrenos del Parque de Artillería perteneciesen a Gamonal no podrían ser edificables debido a la alta densidad de población que ya hemos mencionado anteriormente, sin embargo y muy inteligentemente el poder político local no quiso que perteneciesen a el. Por otra parte la empresa que adquiere los inmuebles, Riodaser, no goza de buena reputación y sus dueños se esconden en un tejido empresarial excesivamente complicado.

Aquel desastroso urbanismo que dejó que Gamonal tuviese cerca de 150 viviendas por hectárea nunca nos abandonó, sigue con nosotros, desde la izquierda y la derecha.